Минпросвещения успокоило насчет второго иностранного языка: только по выбору

Обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено. В этом заверили во вторник, 31 марта, в Министерстве просвещения России.

Пресс-служба ведомства отреагировала на сообщения о том, что учебный план среднего общего образования может включать обязательное изучение на базовом и (или) углубленном уровне двух иностранных языков.

Как уточнили в Минпросвещения, школьники могут изучать второй иностранный язык по выбору — на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей).

Кроме того, важным фактором является наличие в образовательной организации необходимых условий для организации преподавания второго иностранного языка, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков заявил, что в России будет урезано количество часов на изучение иностранного языка в пятых-седьмых классах российских школ — с трех уроков в неделю до двух. Соответственно, общий объем сократится с 510 до 408 часов.