Россия сделала спецпредупреждение странам Балтии за открытие неба для дронов ВСУ

Москва сделала спецпредупреждение прибалтийским государствам в ответ на их решение открыть свое воздушное пространства для пролета украинских ударных беспилотников. Об этом рассказала в понедельник, 6 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства не стала вдаваться в подробности, но отметила, что "их предупредили", а если "не поймут — получат ответ" (цитаты по РИА Новости).

Ранее оперативный командующий видов вооруженных сил Польши генерал Мачей Клиш заверил, что Варшава не предоставляла свое воздушное пространство украинской армии для реализации наступательных действий против Российской Федерации. По словам Клиша, предположения об обратном "полностью ложны".

В Финляндии призвали поскорее связаться с Москвой и заверить в непричастности к атакам на российскую территорию. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема отмечал, что бездействие в сложившихся обстоятельствах пошлет неверный сигнал Кремлю, тем более что у России есть основания полагать, что европейские страны открыли свое воздушное пространство для атак ВСУ на российские регионы.