Семья с ребенком погибла в результате удара ВСУ по Владимирской области

Три человека погибли во Владимирской области в результате атаки ВСУ.

Над Владимирской областью минувшей ночью сбили три БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе, заявил глава региона Александр Авдеев в MAX.

"Погибли двое взрослых и семилетний сын", - написал он. Позже губернатор уточнил, погибшему мальчику 12 лет.

Пятилетней дочке удалось спастись. Сейчас она находится в больнице с ожогами. Ее жизнь вне опасности. У нее осталась старшая сестра, которая учится в колледже. Решается вопрос с опекой над несовершеннолетней, сообщила уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

К настоящему моменту сотрудники МЧС уже потушили возникший на месте удара пожар. На месте трагедии работают специалисты.

Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами.