Минюст объяснил принцип исключения из реестра иноагентов

Российское законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра иностранных агентов. Такое заявление сделал во вторник, 7 апреля, министр юстиции России Константин Чуйченко.

Как отметил политик, сейчас в этом реестре содержится информация о 1 173 организациях и физических лицах, из них 243 исключенных. В частности, из реестра было исключено 75 лиц по их собственному заявлению. Инициатором исключения может выступить и Министерство юстиции, если лицо утратило один или несколько признаков иностранного агента.

Чуйченко подчеркнул, что его ведомство последовательно принимает меры в части противодействия иностранному вмешательству в суверенные дела России, учитывая внешние угрозы и вызовы. В частности, расширено число видов деятельности, при осуществлении которых лицо может получить статус иноагента, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение законодательства об иностранных агентах должно быть взвешенным, "никто с ума сходить не должен" и "не нужно мечом размахивать налево и направо. В этой сфере "все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений", отмечал глава государства.

При этом зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что "в такой сложной ситуации, в которой пребывает наша страна", нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов", "оттачивая этот инструментарий".