Фрегат ВМФ России сопроводил два танкера в Ла-Манше

Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Военно-морского флота России сопроводил два российских нефтяных танкера при прохождении судами пролива Ла-Манш.

Как пишет The Telegraph, суда Universal под российским флагом и Enigma под флагом Камеруна следовали в направлении Атлантики. Сопровождение фрегатом ВМФ России осуществлялось после того, как официальный Лондон пригрозил задержаниями танкеров "теневого флота" под предлогом рестрикций.

Российские власти при этом однозначно дали понять, что не допустят подобного произвола в отношении своих судов.

В частности, помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что любые попытки организовать морскую блокаду России, предпринимаемые недружественными западными странами, нелегальны и получат жесткий отпор. Политик напомнил, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов: "Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда".

При этом официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз разделяет "общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них". Однако от конкретного ответа на вопрос о том, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержания судов, чиновница уклонилась.