Ночью 15 апреля в небе над Россией сбили 85 беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь 85 украинских беспилотников над российскими регионами.

Вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Ростовской области БПЛА уничтожили в небе над Каменск-Шахтинским, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. В Воронежской области сбили 12 дронов, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор региона Александр Гусев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 97 беспилотников.