Актриса Любовь Тихомирова вместе с дочкой пришла на открытие ММКФ

Когда-то Любовь Тихомирова считалась одной из самых красивых и востребованных артисток. Однако в один момент актриса пропала со всех радаров. Говорят, она с головой ушла в обустройство личной жизни.

В 2013 году Любовь Тихомирова вышла замуж за дирижера-хормейстера Ласло Долински. Влюбленные даже обвенчались в столичном храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Осенью 2014 года Любовь Тихомирова родила дочь Любаву. Однако спустя пять лет актриса оформила развод.

Все это время артистка вела закрытый образ жизни. Она не посещала светских мероприятий, не давала интервью. И вот сейчас Любовь Тихомирова появилась на торжественной церемонии открытия 48-го Московского международного кинофестиваля. С собой актриса взяла повзрослевшую дочь Любаву.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

По мнению фанатов в Сети, 47-летняя Любовь Тихомирова не растеряла своей красоты и буквально сияет. Поклонники выразили надежду, что актриса будет почаще радовать их выходами в свет и новыми работами.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>