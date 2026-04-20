Туапсе подвергся массированной атаке дронов ВСУ

В городе Туапсе Краснодарского края при атаке беспилотников на морской порт погиб человек, еще один пострадал. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона выразил соболезнования.

Как отметили в российском Минобороны, за ночь 20 апреля силы ПВО уничтожили более 110 украинских беспилотников.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 апреля до 7.00 20 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства (цитата по РИА Новости).

Накануне стало известно, что был нанесен удар по цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА на Украине. Все цели были поражены. Кроме того, были поражены объекты энергетической инфраструктуры противника.