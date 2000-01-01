Вот как выглядит могила певца Батырхана Шукенова спустя 11 лет после смерти

28 апреля исполнится 11 лет со дня смерти известного певца, бывшего солиста группы "А'Студио" Батырхана Шукенова. Как сейчас выглядит могила прославленного артиста, показал певец Леонид Агутин.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен на могиле Батырхана Шукенова. Леонид Агутин обратился к нему с трогательной речью.

"Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!" - написал певец.

 

В комментариях многочисленные подписчики поддержали Агутина и выразили сожаление, что Шукенова давно нет в живых. Причем отметились не только простые люди, но и представители отечественного шоу-бизнеса, такие как Игорь Крутой, Кети Топурия, Валерия, Наталья Подольская и другие.

Напомним, Батырхан Шукенов ушел из жизни на 52-ом году жизни. Артист умер от сердечного приступа. Похоронили певца в Казахстане.

В 1988 году он вместе с друзьями создал "А'Студио", став ее фронтменом. В группе Батырхан пел до 2000 года, а после занялся сольной карьерой. За 30 лет творчества Шукенов записал 13 альбомов — сольных и в составе группы "А'Студио". Помимо музыки, артист занимался общественной деятельностью — был послом доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане.

