Зеленский сделал заявление о выводе ВСУ из Донбасса: "Становимся слабее..."

Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса стал бы для Киева стратегическим проигрышем. Такое заявление сделал утративший легитимность президент государства Владимир Зеленский.

По словам предводителя киевского режима, которые приводит "РБК-Украина", российские власти "хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей", однако "стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных сил (Украины) это проигрыш" и "мы точно становимся слабее".

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о расколе в окружении Зеленского — камнем преткновения явился вопрос вывода ВСУ из Донбасса, на чем категорически настаивает Россия. Глава киевского режима по-прежнему против выполнения этого условия, но глава его офиса и руководитель парламентской фракции партии власти "Слуга народа" пытаются убедить Зеленского в неизбежности и необходимости такого шага.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не устанавливала каких-либо дедлайнов для вывода украинских войск из Донбасса, но это поспособствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.