Вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса стал бы для Киева стратегическим проигрышем. Такое заявление сделал утративший легитимность президент государства Владимир Зеленский.

По словам предводителя киевского режима, которые приводит "РБК-Украина", российские власти "хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей", однако "стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных сил (Украины) это проигрыш" и "мы точно становимся слабее".

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о расколе в окружении Зеленского — камнем преткновения явился вопрос вывода ВСУ из Донбасса, на чем категорически настаивает Россия. Глава киевского режима по-прежнему против выполнения этого условия, но глава его офиса и руководитель парламентской фракции партии власти "Слуга народа" пытаются убедить Зеленского в неизбежности и необходимости такого шага.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Москва не устанавливала каких-либо дедлайнов для вывода украинских войск из Донбасса, но это поспособствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.