Путин рассказал про формирование зоны безопасности на границе с Украиной

Россия продолжит формирование зоны безопасности на границе с Украиной. В этом заверил во вторник, 21 апреля, российский лидер Владимир Путин.

Как отметил глава государства, зона безопасности "постепенно-постепенно, но она создается на сопредельной территории". Усилия в этом направлении будут продолжены.

Владимир Путин подтвердил, что ситуация в приграничных российских регионах, в том числе в Курской области, остается непростой. Однако в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди оставались жить на своей земле и "имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться" (цитаты по РИА Новости).

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что еще в 2021 году соглашался рассмотреть создание буферной зоны между странами альянса и Россией в соответствии с идеей Кремля. Это помогло бы избежать спецоперации, но против этой инициативы выступали прибалтийские государства и Польша.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе "не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских", а порядок там будут обеспечивать Росгвардия и российская полиция. Как бы то ни было, в любом случае "эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций".