Виновницу чудовищного ДТП на Садовом кольце отправили под арест

Суд избрал меру пресечения в виду заключения под стражу для 29-летней Анны — она, по данным следствия, спровоцировала страшную аварию в центре Москвы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 21 апреля, на Садовом кольце. Анна находилась за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450, который сначала вылетел на тротуар и сбил там курьера на электровелосипеде, а затем совершил еще ряд столкновений.

Следствие полагает, что женщина управляла транспортным средством в состоянии опьянения. В аварии погибли два человека: водитель электровелосипеда и пассажирка автомобиля.

Согласно решению Таганского районного суда, Анна проведет в следственном изоляторе как минимум два ближайших месяца. За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее один из очевидцев трагедии Армен поделился подробностями чудовищного происшествия. Мужчина рассказал, что сам чудом уцелел: его автомобиль оказался последним, кого зацепил кроссовер пьяной дамы. Удар пришелся в водительскую дверь — Армен оказался зажат в салоне.