Российские спортсмены и их болельщики впервые за последние четыре года смогли услышать гимн России на международных командных соревнованиях. Произошло это во вторник, 21 апреля, перед матчем женского Кубка мира по водному поло между сборными России и Аргентины.

Этот турнир, проходящий на Мальте, стал первым для российской сборной после допуска на международные соревнования под государственной символикой Российской Федерации.

Российские спортсменки одержали убедительную победу над соперницами со счетом 33:11. 22 и 23 апреля сборной России предстоят отборочные матчи против ватерполисток из ФРГ и ЮАР соответственно. Если россиянки войдут в число лучших восьми команд по итогам предварительного этапа, это обеспечит им место в четвертьфинале Кубка мира, уточняет "Интерфакс-Спорт".

Российские спортсмены стали настоящими триумфаторами Паралимпиады в Италии. Всего лишь шесть параатлетов и один спортсмен-ведущий завоевали 12 наград и третье место в общекомандном зачете. Президент России Владимир Путин лично поблагодарил наших паралимпийцев за то, что впервые за последние 12 лет россияне смогли увидеть над паралимпийским пьедесталом триколор и с особым трепетом услышать национальный гимн.