"Никуда не денется": одинокая Милявская обратила внимание на Лепса

Лолита Милявская появилась на очередном светском мероприятии. В разговоре с журналистами певица обратила внимание на Григория Лепса. В частности, артистка высказала мнение, что совсем скоро певец снова будет в отношениях.

Известная исполнительница уверена, что Григорий Лепс вернется в бывшей жене Анне Шаплыковой, с которой прожил более 20 лет.

"Он временно свободен. Я, думаю, он никуда от своей жены не денется. Она у него потрясающая! Я не так близка к их семье, но мне бы хотелось этого. Они — потрясающая пара. Я вообще не люблю, когда наши разводятся", - призналась Лолита Милявская "Звездачу".

Более того, певица, которая категорически отказывается выходить замуж в очередной раз, высказала уверенность, что можно войти в ту же реку дважды, однако это не касается ее случая.

После развода Григорий и Анна сумели сохранить хорошие отношения. Например, говорят, что именно Шаплыкова откачивала Лепса, когда тот якобы ушел в алкогольный загул. А недавно певец сообщил, что экс-супруга поддержала его в решении взять из детского дома двоих или троих ребят. Правда, оговорился артист, в настоящее время Шаплыкова живет в Италии, поэтому помочь ему с воспитанием мальчиков она не сможет.

"С бывшей женой у меня прекрасные отношения, я убежден, что это я виноват, что потерял такую женщину", - посетовал артист в недавнем интервью.

