Кремль высказался о новых визитах Уиткоффа в Россию

В настоящее время нет никакой конкретики о возможном новом визите в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом рассказал в среду, 22 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Участие Соединенных Штатов в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине приостановлено, поскольку американские власти сейчас плотно заняты ближневосточным направлением своей внешней политики.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что визиты посланников Вашингтона в Москву продолжатся, однако сейчас нет ясности по срокам, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит миротворческие усилия Соединенных Штатов и главы государства Дональда Трампа на украинском треке. Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "в обозримой перспективе у них (американцев) будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате".

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что даже во время паузы в переговорах по Украине "у нас есть контакты с американцами, но мы видим, что и украинцы тоже с ними активно переговариваются". В ходе этих контактов обсуждается, прежде всего, украинская проблематика.