Выяснилась судьба задержанного в Швеции сухогруза с россиянами

Сухогруз Caffa ("Каффа"), задержанный в марте шведскими властями, остается под запретом на плавание до исправления технических замечаний. Об этом рассказал в среду, 22 апреля, посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Судно шло под гвинейским флагом через балтийские проливы в территориальном море Швеции, когда его задержали местные власти под предлогом использования сухогрузом поддельных документов. Из 11 членов экипажа судна десять имеют российское гражданство.

22 апреля капитан Caffa был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств по обвинениям, предъявленным ему шведскими властями. Россиянину дадут возможность в ближайшее время вернуться на судно.

Беляев рассказал, что российская дипмиссия в Стокгольме обратилась к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна водой и продуктами, сообщает РИА Новости.

Ранее Лондон грозил захватом судов в рамках борьбы с так называемым теневым флотом, якобы применяемым в перевозках российских энергоресурсов. Москва предупреждала, что не потерпит подобного произвола. Доказательством тому стало внушительное сопровождение двух танкеров в Ла-Манше — компанию им составил ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Военно-морского флота России.

Комментируя один из случаев задержания судов европейскими властями, президент России Владимир Путин подчеркивал, что для Европы в условиях тяжелой внутриполитической ситуации это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия.