Президент России Владимир Путин в среду, 22 апреля, принял в Кремле российских спортсменов — победителей чемпионатов мира по боксу.

Поздравляя собравшихся перед вручением им государственных наград, Путин напомнил про нечистоплотные попытки недругов России ослабить незыблемые позиции нашего спорта в виде избирательных санкций против российских атлетов.

Позорное, трусливое и политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) нанесло огромный ущерб всему олимпизму и его принципам, подчеркнул президент России. Однако это лишь обнажило коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.

Видео выступления президента России опубликовал в своем MAX-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее Владимир Путин сравнил деятельность Международного олимпийского комитета с творчеством советского иллюзиониста Амаяка Акопяна, который постоянно удивлял своих зрителей. Президент России выразил надежду на то, что после смены команды МОК перестанет заниматься фокусами и использовать спорт как инструмент политической борьбы.

Тем не менее, в Министерстве спорта России подчеркивали: наша страна не собирается "хлопать дверью" и выходить из состава Международного олимпийского комитета.