Главное в вопросе вероятности личных переговоров президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским — это целеполагание встречи. На это указал в среду, 22 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера в интервью "Вестям", "главное — чтобы было для чего встречаться", а также "чтобы встреча была результативной".

Такая встреча, по словам Пескова, может состояться исключительно для того, чтобы финализировать договоренности о мире. При этом достижение изначальных целей спецоперации остается главным для России, поскольку позволит застраховать нашу страну и ее население от опасности террористических проявлений киевского режима.

Ранее Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить". Как подчеркнул глава государства, "мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет".

Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем вновь отверг приглашение Путина приехать в Москву, заявив, что мест для встречи предостаточно. Утративший легитимность президент Украины заявил, что это может быть Ближний Восток, Европа или США, но, "конечно, не в Москве или Киеве".