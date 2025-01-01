Голикова раскрыла масштабы новой семейной выплаты

Новая семейная налоговая выплата охватит свыше 4 миллионов российских семей. Об этом рассказала в четверг, 23 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальную сферу.

Как уточнила политик, новая мера поддержки для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами затронет семьи, воспитывающие почти 11 миллионов детей, сообщает ТАСС.

Ранее в Социальной фонде рассказали, что прием заявок на назначение гражданам новой ежегодной семейной выплаты стартует 1 июня 2026 года для выплат за счет средств 2025 года. Затягивать с заявлением не следует — сделать это надлежит до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил, что размер указанной выплаты зависит от уплаченного подоходного налога: гражданам вернут разницу между реальным НДФЛ и расчетом той же базы по ставке 6%. В итоге работающие родители смогут вернуть не менее половины уплаченного налога.