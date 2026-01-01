Соцфонд анонсировал начало приема заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд России начнет прием заявок на назначение гражданам новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 8 апреля.

Как уточнили в СФР, в первый летний день стартует прием заявлений от соискателей на получение семейной выплаты — это работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

Затягивать с заявлением не следует — сделать это надлежит до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Соответственно, в 2026 году осуществляется прием заявок для выплат за счет средств 2025 года, сообщает РИА Новости.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что в России постоянно совершенствуется система социальной защиты. Президент Владимир Путин уточнял, что семейная выплата станет дополнением к уже действующим механизмам поддержки россиян с детьми и не повлияет на получение других льгот и выплат.

Тем временем в Госдуме предложили увеличить единовременное федеральное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Авторы инициативы напомнили, что "масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен", но во многих семьях нет денег на все, что требуется малышу.