Официальный Брюссель обманывает граждан стран Евросоюза, обещая вернуть потраченные на киевский режим деньги. На это указал в четверг, 23 апреля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в социальной сети Х, "по идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия". Однако это вранье, подчеркнул Медведев: "Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы, — 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!" (цитаты по РИА Новости).

Из заявления Совета ЕС об утверждении репарационного кредита для киевского режима следует, что Брюссель рассчитывает возместить себе 90 миллиардов евро за счет возможных будущих репараций от Москвы.

Однако секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил, что расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ.

Между тем аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил, что денег, которые Евросоюз намерен отправить Киеву, получателю хватит всего на несколько дней. По словам эксперта, в мире предводителя режима Владимира Зеленского сумма, которую решила выделить Еврокомиссия, эквивалентна в буквальном смысле 11 дням жизни.