Из всех стран Евросоюза Польша оказалась в невыгодном положении в сравнении с другими участниками соглашения о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Такое мнение высказала в пятницу, 24 апреля, депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Как написала европарламентарий в социальной сети X, Венгрия разблокировала "пожертвование ЕС Украине" в обмен на возобновление транзита российских энергоресурсов, в то время как Польша приняла на себя долговые обязательства без какой-либо компенсации.

Зайончковская-Герник выразила убежденность в том, что киевский режим никогда не расплатится по этому кредиту: "Мы будем выплачивать это многомиллиардное пожертвование Украине. Мне надоело безрассудство наших политиков!" (цитаты по "Известиям").

Этому предшествовало заявление зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Брюссель обманывает граждан стран Евросоюза, обещая вернуть потраченные на киевский режим деньги. Политик предупредил, обращаясь к европейцам, что "90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов".

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил в беседе с РИА Новости, что "это кровавые деньги, которые Евросоюз выделяет на продолжение военного конфликта на Украине, добиваясь полного уничтожения ее государственности и народа".