Россиянам разрешили жаловаться на необоснованные просьбы выключить VPN*

На портале "Госуслуги" в ближайшее время появится возможность жаловаться на просьбы выключить VPN*, когда в действительности такой сервис не используется.

Как пояснили в Министерстве цифрового развития России, если интернет-пользователь не применяет VPN*, но всё равно видит соответствующее предупреждение, нужно обратиться в службу поддержки сервиса, на который гражданин пытается зайти.

Кроме того, рассказало Минцифры в своем MAX-канале, на "Госуслугах" появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на необоснованную просьбу "Выключить VPN*".

Ведомство напоминает: большинство VPN* не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что использование сетевых протоколов шифрования для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается. При этом доступ к иностранному трафику через VPN* в рамках производственной деятельности предоставляется, при необходимости, в соответствии с заявлениями компаний.

* реклама таких сервисов запрещена в России