Российские власти не намерены публично говорить о местах поражения в результате ударов киевского режима по территории нашей страны. Такое заявление сделал во вторник, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, любые сведения о местах поражения в результате ударов украинской армии являются закрытой информацией, поэтому "мы не будем говорить о ней публично".

Вместе с тем политик отметил, что нефть на НПЗ в Туапсе, по которому ударили украинские националисты, предназначалась для экспорта. Киевский режим такими ударами увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует их дальнейшую дестабилизацию, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее украинская компания Fire Point продемонстрировала на выставке в польском Жешуве макеты ракет FP-7 и FP-9, назвав их "оружием для ударов по Москве". Разработчик позиционирует FP-7 как аналог американской баллистической ракеты ATACMS.

Тем временем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в соцсетях, что большая часть украинского общества убеждена необходимости пойти на компромиссы и "как можно скорее закончить эту войну". В опросах, которые тиражируют украинские СМИ, утверждается, будто граждане поддерживают политику киевского режима, но "в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее" (цитаты по РИА Новости).