В Кремле объяснили формат проведения парада 9 мая в Москве

Дмитрий Песков объяснил новый формат проведения Парада Победы 9 мая в Москве. По его словам, это связано с оперативной обстановкой и тем, что шествие в этом году не является юбилейным.

Пресс-секретарь президента напомнил, что накануне Владимир Путин в контексте выборов говорил о террористических угрозах со стороны киевского режима. На этом фоне и принимают меры по минимизации опасности.

"Парад будет, но давайте не забывать всё-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная", - сказал представитель Кремля.

Накануне в Министерстве обороны сообщили, что Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без участия колонны военной техники. В составе пешей колонны по Красной площади пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Суворовцы и нахимовцы также не примут участие в параде. В трансляции покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство, в том числе в РВСН, ВКС и на кораблях Военно-морского флота.

Также запланировано проведение авиационной части парада. Над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных авиагрупп. В завершение смотра небо над Москвой в цвета флага России окрасят летчики Су-25.