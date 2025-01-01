У России в настоящее время нет планов выхода из ОПЕК+ — формата сотрудничества независимых нефтедобывающих стран с ОПЕК как картельным объединением государств — производителей нефти. Об этом рассказал в среду, 29 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политик выразил надежду на то, что анонсированный выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к прекращению работы указанных объединений: "Это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит".

Что касается решения ОАЭ покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Кремль приветствует заявления Абу-Даби о намерении сохранять "ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе" (цитата по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил: Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире, несмотря на недобросовестную конкуренцию. За 2025 год российские компании добыли около 510 миллионов тонн черного золота. При этом Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства по балансировке мирового рынка нефти.

В апреле Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, в котором обсуждали, в числе прочего, важность совместной работы при участии России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс" для стабилизации мирового нефтяного рынка.