Россия не оставит без ответа малейшие попытки киевского режима помешать празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С таким предупреждением выступило в понедельник, 4 мая, российское Министерство обороны.

Сообщая в своем MAX-канале об объявлении перемирия 8-9 мая по случаю Дня Победы, ведомство подчеркнуло, что ВС России предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

Если же украинские националисты попытаются сорвать праздник, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. С учетом этого Минобороны России предупреждает гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Ранее депутат Государственной думы Виктор Соболев предупреждал, что "мы Красную площадь способны защитить от любых дронов", а если украинские беспилотники все-таки полетят в направлении Парада Победы, "наверное, и мы можем что-то запустить в сторону (предводителя киевского режима Владимира) Зеленского".

Депутат Госдумы Андрей Колесник подчеркивал, что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, санкционируя налеты дронов, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".