Россия в состоянии защитить Красную площадь, на которой в День Победы, 9 мая, будет проходить торжественный парад. Об этом напомнил в понедельник, 4 мая, депутат Государственной думы Виктор Соболев.

Парламентарий в комментарии "Газете.ру" отреагировал на заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что украинские беспилотники "могут также прилететь на этом параде".

Как подчеркнул Соболев, "мы Красную площадь способны защитить от любых дронов", а если украинские беспилотники все-таки полетят направлении Парада Победы, "наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского".

Россия тем временем активно готовится к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле подчеркивали, что "мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде". Кроме того, в День Победы глава государства Владимир Путин планирует активно работать — в том числе провести ряд двусторонних встреч.

Уже известно, что отмечать этот торжественный день в российской столице вновь будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик подтвердил, что 9 мая намерен прибыть в Москву и почтить память советских солдат, которые погибли во время освобождения его страны от фашизма.