Единство фронта и тыла всегда отличало российский народ. Об этом напомнил во вторник, 5 мая, председатель "Единой России", заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик принял участие в акции "Храним огонь Победы", центральной площадкой которой стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, "единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа" (цитата по РИА Новости).

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что для героев России определяющие качества — это честь, чувство долга и любовь к Родине. Перед лицом нынешних испытаний миллионы россиян преисполнены решимости быть вместе со своей страной и поступать в соответствии с чувством долга и справедливости.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отдал должное силе духа и характера россиян. Политик предупреждал, что попытки Запада сломить Россию потерпят крах, поскольку "мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки".