Выяснилось, сколько продлятся "лайтовые черемуховые холода" в Москве

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве в День Победы. Об этом предупредил в среду, 6 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, "погода будет нелетная", поскольку к Москве подойдет волновой циклон с запада. Прогнозируется, что за сутки на каждый квадратный метр улиц прольется до пяти-шести литров воды. Столбики термометров понизятся до 9-12 градусов.

Такие легкие "черемуховые" холода придут в Москву и остальную часть Центральной России на несколько суток, но они будут "лайтовые" — без экстрима в виде снегопадов, заморозков и штормового ветра, пообещал эксперт.

Тишковец отметил, что уже во вторник 12 мая, распогодится, и температурный фон вернется в климатическое русло — потеплеет до 15-18 градусов, сообщает РИА Новости.

Тем временем климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что вследствие глобального потепления май и апрель в средних широтах теперь смело можно называть зимними месяцами. Не исключено, что в будущем снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.