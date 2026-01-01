Российская армия прочно владеет стратегической инициативой в зоне специальной военной операции и уверенно продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил в четверг, 14 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Как рассказал политик, Вооруженные силы России с начала 2026 года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Луганская Народная Республика освобождена полностью, в Донецкой Народной Республике под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории.

При этом Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования конфликта, в том числе от конструктивного посредничества других государств, подчеркнул Шойгу. Однако киевский режим раз за разом подтверждает свою неспособность договариваться, подпитываясь лицемерной поддержкой членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием.

Тем не менее, Москва придерживается прежних позиций: устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта. Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, зафиксированным в декларации о ее государственном суверенитете от 1990 года, цитирует секретаря Совбеза РИА Новости.

Этому предшествовало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что мир в зоне СВО установится, как только Киев скомандует украинским боевикам прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса — всех российских регионов. Лишь после этого "стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными".