Володин объяснил, кто решит судьбу релокантов и "псевдограждан"

Россияне, уехавшие из страны, всегда могут вернуться — препятствий к этому нет. Иного отношения заслуживают те, кто оскорблял наших защитников и наносил вред государству. Такое заявление сделал в четверг, 14 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик отреагировал на обращение "уехавших ранее во Францию артистов" с просьбой посодействовать им в возвращении на Родину. Видеозапись ответа Володина опубликована в его MAX-канале.

Как подчеркнул спикер Госдумы, тех, кто очернял Россию, помогал недружественным странам и спонсировал ВСУ, ожидает судебное разбирательство: "Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан". Отвечать за свои деяния придется по закону, хотя суд учтет "деятельное раскаяние", предупредил Володин.

Родина — одна, надо ее защищать и делать всё для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров, резюмировал политик.

Ранее Вячеслав Володин прогнозировал, что, судя по всему, в ближайшем будущем ряды возвращающихся в Россию пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Председатель Госдумы предупредил таких артистов, что им не стоит рассчитывать на теплую встречу.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявлял, что релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.