МИД сделал заявление о возвращении России на "Евровидение"

Россия прекрасно чувствует себя в БРИКС, ШОС и других многосторонних объединениях, которые наряду с политическими вопросами занимаются расширением культурно-гуманитарных связей. Об этом заявил в понедельник, 18 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии высказался о попытках европейцев выдвигать условия Москве, в том числе в культуре: "Еще, оказывается, и так называемые современные музыканты тоже говорят: "Мы подумаем, звать ли Россию (на международный песенный конкурс "Евровидение" — прим. ред)".

Лавров скептически высказался о нынешнем состоянии "Евровидения", отметив с сарказмом, что "мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма".

В то же время возникает все больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на сохранение и умножение искусства в духе традиционных ценностей и традиций, напомнил Лавров. В качестве примера он привел "Интервидение", которое "как раз родилось в контексте вот такого объединения традиционного искусства стран, которые входят в объединение БРИКС" (цитаты по ТАСС).

Ранее музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который также станет аналогом "Евровидения". Фадеев заявил, что хозяйками конкурса будут Россия, Узбекистан и Турция.

Пока "Евроазия" остается на этапе подготовки, Россия успешно провела конкурс "Интервидение". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что "мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия, и, конечно, творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен".