Кремль оценил прошедшее "Интервидение": Умеем, когда нужно

Тот факт, что президент России Владимир Путин решил обратиться с видеозаписью к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", говорит о том, что глава государства придает большое значение этой инициативе. На это указал в понедельник, 22 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "мы все отмечаем высочайший уровень организации, высочайший уровень логистической организации этого мероприятия, и, конечно, творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен".

По словам Пескова, организовывать подобные мероприятия "мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается", сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что были желающие помешать нашей стране провести "Интервидение". Как заявил дипломат, "были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников", однако эти попытки потерпели крах.

Тем не менее, не все желающие смогли поучаствовать в "Интервидении". Певица VASSY из США не смогла принять участие в финальном концерте — из-за политического давления властей Австралии, откуда родом артистка, она не смогла приехать в Москву на конкурс.