Двое пятилетних детей пропали из детсада в Подмосковье

Двое мальчиков исчезли из детского сада в подмосковном Чехове. Инцидент произошел в понедельник, 18 мая.

Как уточняет РИА Новости, дети самостоятельно покинули территорию детсада по время прогулки. К поискам малышей немедленно подключили все экстренные службы городского округа и группу быстрого реагирования "Лиза Алерт".

Глава Чехова Михаил Собакин позднее подтвердил, что мальчиков нашли и передали родителям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников детского сада, по недосмотру которых малыши сумели покинуть территорию учреждения. По сведениям РЕН ТВ, детей обнаружили в нескольких километрах от детсада.

В январе в одном из детских садов Екатеринбурга случилось происшествие, которое могло закончиться трагично. Горожане обнаружили в одном из дворов маленькую девочку. Оказалось, что это воспитанница частного детсада, про которую забыла воспитательница. В этом же районе Екатеринбурга трехлетний мальчик самостоятельно оделся и ушел из частного детского сада во время "тихого часа".