Путин: Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко 21 мая проводят тренировку ядерных сил по видеосвязи, передает ТАСС.

Как отметил российский лидер, ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси, инструментом поддержания глобального паритета и баланса сил.

Вместе с тем Путин указал на рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков. И назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что организационная часть тренировки ядерных сил прошла без сбоев.

