После завершения конфликта на Украине Евросоюз вернется к закупкам российского газа. Такое мнение высказал новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Как заявил венгерский политик в интервью Rzeczpospolita, как только будет решен украинский вопрос, весь Европейский союз возобновит закупки газа у России, поскольку он дешевле: "Этого требуют конкурентоспособность и география".

Говоря о других, помимо России, источниках энергоресурсов, Мадьяр признал, что сжиженный природный газ, поставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, обходится значительно дороже.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Европе определиться с датой, когда ее лидеры начнут молить Москву о помощи с обеспечением газом и нефтью. До того в Кремле подчеркивали, что упрямый отказ лидеров европейских стран от российских энергоносителей вредит, прежде всего, им самим и их избирателям.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин предупредил, что Европу не ждет ничего хорошего, если она "не одумается, не вернется к нормальному диалогу с Россией и не перестанет делать вид, что борется за мир во всем мире, снабжая оружием преступный киевский режим".