Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России в июне 2024 года. Об этом напомнил в понедельник, 25 мая, директор Второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук.

Как подчеркнул дипломат, киевский режим должен вернуться к основам государственности начала 1990-х годов для долгосрочного урегулирования конфликта.

Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только путем искоренения первопричин, вынудивших Россию начать специальную военную операцию.

Несмотря на паузу в диалоге по мирному урегулированию, контакты с украинской стороной поддерживаются. Полищук рассказал в интервью РИА Новости, что по правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины. За это представитель МИД России поблагодарил белорусских коллег, а также представителей других государств, оказывающих помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких крайних сроков в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет, невзирая на слухи о якобы намерении Москвы завершить спецоперацию до конца 2026 года.