Россия призывает США осознать их ответственность за реализацию договоренностей Аляски

В настоящее время договоренностей о приезде американских представителей в Москву нет, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом от диалога с США Россия не отказывается, контакты зависят от американской стороны, передает ТАСС.

Также замглавы МИДа заявил, что с начала года Москва и Вашингтон провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений. По теме раздражителей даже есть некий прогресс. Правда, главные вопросы остаются без продвижения.

Рябков добавил, что Россия призывает США осознать меру их ответственности за реализацию договоренностей Аляски.

Ранее Сергей Лавров допустил возобновление прямого диалога с США.