Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин совершит госвизит в Казахстан и примет участие в мероприятиях ЕАЭС 28-29 мая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретит российского лидера в Астане вечером 27 мая.

Ушаков добавил, что визит Путина в Казахстан будет государственным вопреки протокольной традиции и подчеркнет высокий уровень отношений.

Одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться в рамках визита, станет энергетика. В частности, лидеры поговорят о перспективах увеличения транзита российской нефти через Казахстан. Кроме того, ожидается подписание соглашения о создании первой АЭС в Казахстане по российскому проекту и за счет кредита.

Сегодня на Россию приходится пятая часть торговли Казахстана, товарооборот достиг рекордных 29 миллиардов долларов, указал также помощник главы государства, которого цитирует ТАСС.

Ранее Казахстан отказался исполнять решение суда о взыскании для Украины 1,4 миллиарда долларов с "Газпрома". Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".