Мишустин велел Социальному фонду отчитываться не цифрами, а делами

Глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился в среду, 27 мая, с председателем Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) Сергеем Чирковым.

Как уточняет пресс-служба правительства, участники встречи обсудили итоги работы Соцфонда, включая нововведения в выплате единого пособия для семей с детьми, пособий будущим матерям, оплаты больничных самозанятых граждан, расширения пенсионных прав многодетных матерей, поддержки участников СВО.

Мишустин напомнил главе СФР слова президента России Владимира Путина о важности выполнения всех социальных обязательств государства перед людьми, при этом "у Социального фонда особая роль".

Говоря об обратной связи, премьер-министр затронул тему реабилитации вернувшихся с фронта участников спецоперации. Чирков подчеркивал, что "93% ребят позитивно оценивают нахождение в наших центрах", однако Мишустин спросил про остальные 7% и призвал "специально выяснить, понять, что было не так, почему, и помочь проделать соответствующую работу над ошибками". Политик указал, что в вопросах поддержки граждан необходимо "не цифрами отчитываться, а делами".

Ранее Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты.

Российский лидер Владимир Путин, ставя системные задачи при реализации национальных проектов, от которых зависит благополучие населения России, призывал повышать доходы населения и улучшать качество жизни граждан