Расставшаяся с мужем Ксения Бородина сверкнула округлившимся животом

Ксения Бородина отправилась с приятельницами на Алтай. Подруга сняла звезду скандально известного телепроекта "Дом-2", на котором та предстала с округлившимся животом.

Недавно Ксения Бородина объявила о расставании с третьим мужем, блогером Николаем Сердюковым. Известная ведущая сообщила, что уезжает с подругами в путешествие, а затем поедет отдыхать "с мужиками" и ее избранник. Ксения дала понять, что не видит ничего плохого в раздельном отпуске супругов.

Теперь в своем официальном телеграм-канале Бородина публикует заметки из путешествия. Телеведущая наслаждается свежим воздухом, прогулками, достопримечательностями и блюдами местной кухни. Впрочем, делает фото и записывает видео не только Ксения, но и ее подруги. Так, в Сети распространился кадр, на котором приятельница запечатлела Бородину с округлившимся животом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Теперь особо наблюдательные интернет-пользователи гадают, выпирающий живот стал следствием хорошего аппетита Ксении или они с Николаем готовятся к прибавлению в семействе. Кстати, от бывших мужей у Бородиной подрастают дочери Маруся и Теона.

Напомним, Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в летом 2025 года. Звезда "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий. Однако в Сети к избраннику Ксении почему-то многие относятся к недоверием. По их мнению, Сердюков совершенно не дотягивает до ее уровня, а некоторые и вовсе считают его альфонсом.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>