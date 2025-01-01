Россиянам напомнили о выплатах за долгий брак

Некоторые российские регионы выплачивают своим жителям деньги за продолжительный брак. Об этом рассказал в четверг, 28 мая, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как уточнил эксперт в интервью RT, в Москве единовременная выплата в связи с 50-летним юбилеем брака составляет 29 651 рубль. Затем каждые пять лет предусмотрены новые выплаты.

В Санкт-Петербурге прожившим в браке полвека выдают 50 тысяч рублей. В связи с 60-летием супружеской жизни полагается выплата в 60 тысяч рублей на семью, за 70-летие и 75-летие брака — 70 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно. Если же один из супругов зарегистрирован не в Северной столице, а в Ленобласти, выплата сокращается вдвое.

Выплата за "За супружеское долголетие" существует и в Хабаровском крае — она составляет 25 тысяч рублей и выдается семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили поощрить верных супругов рублем — установить на федеральном уровне денежное вознаграждение для россиян, которые продержались в браке 30 лет и более. По достижении указанной цифры предлагалось выплачивать 30 тысяч рублей, а затем добавлять по 10 тысяч рублей за каждые последующие 10 лет совместной жизни.

Тем временем в России увеличили государственную пошлину за оформление развода – вместо 650 рублей желающим расторгнуть брак с 2025 года приходится выложить пять тысяч рублей. В Совете Федерации подчеркнули, что пошли на такую меру, чтобы люди реже разводились.