Путин предоставил ЕС право самим выбрать переговорщика с Россией

Россия не назначает Евросоюзу переговорщиков, это дело самого ЕС, заявил Владимир Путин на конференции по итогам трехдневного госвизита в Казахстан, передает ТАСС.

Президент России добавил, что Москва всегда стремилась решить конфликт на Украине мирно, хочет этого и сейчас.

При этом решение о встрече с кандидатом на переговоры от Европы остается за Россией, подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава государства отметил, что в настоящее время контакты по Украине сохраняются, но переговоров нет.

