Захарова назвала охотой на людей удар Киева по автобусу

МИД России осудил атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики.

Киевский режим сознательно уничтожает мирных жителей Украины и России, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Охота на людей. Своих - загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами", - сказала она ТАСС.

ВСУ ударили по рейсовому автобусу Москва – Симферополь утром 3 мая. Люди ехали в отпуск на море. Семь мирных жителей погибли, еще 11 ранены, в том числе ребенок. Возбуждено дело о теракте.