Белоусов объяснил, как Москва и Минск ответят на враждебную деятельность НАТО

Россия и Беларусь продолжают активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество в рамках Союзного государства. Об этом рассказал в среду, 3 июня, российский министр обороны Андрей Белоусов на переговорах с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Как подчеркнул Белоусов, это направление сотрудничества Москвы и Минска приобрело особую важность в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства.

Министр обороны России также напомнил о недавно завершившихся российско-белорусских учениях ядерных сил, сыгравших значимую роль для укрепления нашего взаимодействия и безопасности двух государств, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Беларусь – союзник нашей страны, но в то же время это суверенное государство. С учетом этого представитель Кремля оставил без комментариев утверждения главаря киевского режима о том, что российские военные якобы готовятся напасть на страну НАТО или на Украину с белорусской территории.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что "мы абсолютно против войны", однако "если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия, мы ответим". Политик напомнил про недавнюю внезапную проверку боеготовности белорусской армии.