Люди сомневаются в отцовстве любовника Лерчек: говорят, родила не от танцора, а от бывшего мужа

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз в феврале, после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию, но Валерия надеется побороть рак.

На днях она прошла шестой курс химиотерапии. Рядом с Валерией был ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. Близкие по очереди дежурят в клинике, привез блогера на лечение ее брат Родион, он пробыл с Лерчек несколько часов, а потом Родиона сменил Луис.

После процедуры Чекалина отправилась домой. Особую силу она черпает в своих детях, младшему из которых нет и полугода. Подросшего сына вместе с Лерчек Сквиччиарини показал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Вот только пользователи Сети неоднозначно отнеслись к снимку. Пока одни фанаты умилялись и расточали комплименты, другие, особо наблюдательные интернет-пользователи, выразили сомнения в отцовстве Луиса. По их мнению, мальчик похож на бывшего мужа Валерии Артема Чекалина.

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Напомним, что в начале весны Артема Чекалина приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.