МВД попросили отменить штраф за забытые дома права

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие при себе водительских прав, свидетельства о регистрации авто и страховки.

По мнению парламентария, этот закон не различает злостных нарушителей и добросовестных автомобилистов, просто забывших документы дома, передает ТАСС.

Кроме того, в сегодняшних реалиях штраф устарел - при наличии цифровых сервисов и электронных баз сотрудники ГАИ могут быстро проверить данные об автовладельце.

Слуцкий назвал практику взимания штрафов за забытые водителем права грубым пережитком, который следует отменить. По его словам, нововведение упростит жизнь законопослушным гражданам, сократит количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за сбитую птицу. Это считается полноценным ДТП, поэтому уезжать с места инцидента нельзя.