Россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за сбитую птицу

Многие автомобилисты сбивали при движении птиц, но не все знают, что подобное происшествие может обернуться суровым наказанием для водителя. Об этом рассказала во вторник, 2 июня, адвокат Елена Кудерко.

Как пояснила эксперт в интервью агентству "Прайм", с точки зрения правил дорожного движения наезд на птицу — полноценное ДТП, поэтому водитель не вправе покидать место происшествия до прибытия сотрудников дорожно-патрульной службы.

За оставление места такого ДТП водителю грозит лишение прав до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток, даже если под колеса автомобиля угодил обычный воробей. Гибель птицы придется компенсировать государству как вред окружающей среде, а сумма компенсации будет зависеть от характеристик особи. Например, уничтожение внесенных в Красную книгу беркута, кречета или сапсана дорого обойдутся виновнику.

Если же будет подтверждено, что автомобилист целенаправленно задавил птицу, ситуация переходит в уголовную плоскость — подобные действия могут быть квалифицированы как жестокое обращение с животными.

Незнание законов не освобождает от ответственности, причем даже действия, кажущиеся обыденными и безобидными, могут стать причиной наказания. Например, юрист Евгения Балдина рассказала, что за обработку собственного садового участка от вредителей можно нарваться на штраф до 20 тысяч рублей, если будут применены запрещенные пестициды и агрохимикаты.

Сорванная ветка сирени может обойтись в 5 тысяч рублей. Юрист Ангелина Баканова пояснила, что в городе это трактуется как мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка, выразившееся в повреждении чужого имущества.