Владимир Зеленский заявил, что не поедет на встречу с Владимиром Путиным в Москву.

По словам главаря киевского режима, он готов встретиться с президентом России в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

Ранее Дмитрий Песков завил, что если Зеленский намерен серьезно и ответственно говорить об урегулировании украинского конфликта, то всегда может приехать в Москву.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что контактов между Россией и Украиной сейчас нет.

Тем временем западные спонсоры Киева не оставляют попытки навредить Москве. Смотрите репортаж "ТВ Центра".